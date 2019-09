Steinheim Rebstöcke offenbar bewusst vergiftet

Bürgermeister Thomas Winterhalter hat am Montag Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Rebstöcke seien bewusst kaputtgemacht worden und es sei der Stadt Schaden daraus entstanden. „Es ist schade, dass ehrenamtliches Engagement so konterkariert wird.“ Die drei eingegangenen Pflanzen wird der Bauhof jetzt wegmachen. Neue würden gepflanzt. „Ob in diesem Jahr oder im Frühjahr klären wir noch mit dem Bauhof“, so Winterhalter. Auch Michael Bokelmann vom Bürgernetzwerk ist klar: „Wem auch immer die Pflanzen ein Dorn im Auge gewesen sind. Wir lassen uns nicht kleinkriegen.“