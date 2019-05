Steinheim Raue Sitten in der Kneipenszene

Der Chef des Polizeipostens verhehlte allerdings auch nicht, dass es dafür in der Innenstadt ab und zu rauer zugeht, als es den Ordnungshütern lieb ist. Die meisten Körperverletzungen spielten sich dort ab. Vor allem die Kneipenmeile in der Kleinbottwarer Straße und drumherum hat sich offenbar zu einem kleinen Brennpunkt entwickelt. „Wenn was passiert im Bereich der Gewaltdelikte oder Rohheitsdelikte allgemein, dann kann man davon ausgehen, dass das in dem Bereich stattfindet“, sagte der Hauptkommissar. 18 Mal seien hier die Fäuste geflogen. „Das hängt von den Besuchern ab“, meinte er. Gleichwohl könne die Polizei dort nicht die ganze Nacht eine Streife abstellen, die nach Volltrunkenen auf der Suche nach Streit Ausschau hält. René Kießlich erklärte, dass sich manche Wirte auch uneinsichtig zeigten. Die Gastronomen ließen die Klientel, die ab und an über die Stränge schlägt, wider besseres Wissen in ihre Lokale. „Es ist ärgerlich, dass man so was hat. Aber die Stadt kann nichts machen“, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage.