Steinheim Ortsvorsteher ist mit Klage bei Gericht gescheitert

Waters hatte im vergangenen Oktober den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, mit der der Gemeinderat verpflichtet werden soll, ihn mit sofortiger Wirkung in den Umlegungsausschuss Baugebiet Scheibenäcker in Kleinbottwar einzusetzen – er wollte als langjähriger Ortsvorsteher beratendes Mitglied in dem Gremium sein (wir berichteten). Das Verwaltungsgericht beruft sich in seiner Begründung auf die Regelungen über Ortsvorsteher in der Gemeindeordnung und die Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch. „Der Gemeinderat sei allerdings in seiner Entscheidung frei, ob er einen Ortsvorsteher als sachkundigen Einwohner in den Umlegungsausschuss berufe; ein Anspruch auf Berufung bestehe somit nicht“, heißt es in der Begründung.