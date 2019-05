Steinheim Nachbar-Frust stoppt Pläne nicht

Steinheim - Die Aufregung unter den Anliegern war groß, als die Nachricht die Runde machte, dass die Stadt eine Erweiterung des Wohngebiets in den Höpfigheimer Seewiesen ins Auge fasst. Per Unterschriftenaktion stellten die Nachbarn alsbald klar, dass ihnen diese Pläne nicht passen. Und auch im inzwischen gestarteten Bebauungsplanverfahren drücken die Anrainer ihren Unmut aus. Doch die Maschinerie können sie damit bislang nicht einbremsen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt beschloss am Dienstag, an den Grundzügen des Vorhabens festzuhalten und eine nur in Details überarbeitete Fassung des Entwurfs erneut öffentlich auszulegen.