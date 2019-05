Steinheim/Murr Im Freibad ist noch Geduld gefragt

Steinheim/Murr - Bereits im Steinheimer Gemeinderat war angeklungen, dass der Zeitplan für den Neubau des Personal- und Gastrotrakts im Wellarium eng getaktet war und nicht ganz eingehalten werden konnte (wir berichteten). Und ähnlich wie im Steinheimer Ratsgremium überwog auch im Gemeindeverwaltungsverband (GVV) der beiden Partner Murr und Steinheim am Donnerstag die Freude darüber, dass das Freibad überhaupt wie gewohnt pünktlich am 1. Mai eröffnet werden konnte – mit der Einschränkung, dass die Gäste erst nach dem Einbau der Küche des Gastrobereichs in der nächsten Woche in den Genuss von Pommes und Co. kommen.