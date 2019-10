Steinheim/Motorsport Zum zweiten Mal die „Queen of Europe“

Steinheim - Normalerweise kennt man es nur aus Action-Filmen, dass hochgezüchtete Autos mit quietschenden reifen durch die Kurven rasen. Doch was in Kino oder Fernsehen so spektakulär rüberkommt, das betreibt Denise Ritzmann aus Steinheim als Sport – und zwar sehr erfolgreich. Die Steinheimerin ist im zweiten Jahr hintereinander „Queen of Europe“ – also Europameisterin – im Driften geworden.