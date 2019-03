Steinheim - Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag auf der Kreisstraße 1611 die Kontrolle über sein Motorrad verloren und wurde beim Sturz schwer verletzt. Der 28-Jährige kam gegen 17.35 Uhr aus Mundelsheim und war in Richtung Höpfigheim unterwegs. Kurz vor der Autobahnunterführung überholte der junge Mann ein Fahrzeug und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich laut Polizei schwer. An seinem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.