Steinheim Mittagstisch ist weiter im Gespräch

Als Essenslieferant ist die Steinheimer Mensa im Gespräch, die im Monat 4000 Essen ausgibt. „Die könnten doch auch mal 200 Essen mehr ausgeben, wir vom BdS würden das unterstützen“, meinte Daunquart. „Wir sind für soziales Engagement in der Stadtgemeinschaft da.“ Bürgermeister Thomas Winterhalter freut sich über das Engagement der Selbstständigen. Der Erste Beigeordnete der Stadt Steinheim, Norbert Gundelsweiler, bestätigt, dass es Anfang April ein Gespräch mit Stadt, Kirchengemeinde und BdS geben soll, in dem die Einrichtung eines Mittagstisches konkret diskutiert wird. „Es ist noch nichts spruchreif“, warnt Gundelsweiler vor verfrühter Euphorie. Man müsse neben der Personalfrage auch überlegen, welcher Ort für so einen Mittagstisch geeignet ist. Der ehemalige Kiosk im Alten Bahnhof ist hierfür ins Gespräch gebracht worden. Dieser ungenutzte Teil des von den Vereinen beanspruchten alten Bahnhofs gehört der Stadt. Mit der Theke sei die Räumlichkeit für die Essensausgabe geeignet, findet Daunquart.

Möglicherweise ist der Ort aber zu prominent, findet ein Kirchenmitarbeiter, der in der Zeitung nicht genannt werden will. „Die Menschen möchten zum Essen kommen, ohne einem Makel ausgesetzt zu sein.“ Bis es zu einem Mittagstisch in Steinheim kommt, sind also noch einige bürokratische wie menschliche Schwierigkeiten zu überwinden.