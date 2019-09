Steinheim Mit neuem Wagen in die Zukunft

Steinheim - Der feuerrote Lack, das ordentlich und übersichtlich in Fächer verstaute Inventar sowie die akkurat aufgewickelten Schläuche am Hinterteil, alles erscheint noch makellos. Am Samstagnachmittag standen auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr die Rollläden des HLF 20 offen, und Kinder nutzten die seltene Gelegenheit, ins Führerhaus eines echten Feuerwehrautos klettern zu können. Außerdem durften die Besucher beim jährlich stattfindenden zweitägigen Tag der offenen Tür erstmals den neuen Anbau der Fahrzeughalle in Betrieb erleben. Freilich wurde der Neubau am Wochenende zur Bewirtung umfunktioniert.