Steinheim Mit dem Oldtimer zur WM

Bei der Fahrt auf 2400 Meter Höhe schmolz der Vorsprung aber dahin wie Gletschereis in der Sonne. Wieder ging es darum, eine Zeit exakt einzuhalten, die aber vorher gar nicht bekannt war: Der Schnitt des schnellsten und langsamsten Fahrers wurde als „Referenzzeit“ genommen. „Wir hätten etwas schneller sein sollen, was gar kein Problem gewesen wäre.“ Schließlich ist der Hanomag mit seinen 85 PS vergleichsweise gut motorisiert. „Es wäre schon möglich gewesen, noch ein paar zu überholen. Aber es geht gar nicht ums Gewinnen, einfach mal dabei sein ist schön genug.“

Auf Serpentinen und durch enge Tunnels ging es auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Weniger das Raufkommen auf die 2369 Meter, eher die Abfahrt war für einige Teilnehmer ein Problem. „Da sind die Bremsen heiß gelaufen.“ Sein Hanomag-„Kollege“ aus Fürth, mit dem Leize sich ausgetauscht hatte, zog da lieber den Abschleppdienst vor, die Höpfigheimer mit ihren runderneuerten Bremsen und Motor schafften sowohl den Auf- als auch den Abstieg und dann auch noch die Heimreise aus eigener Kraft.

In zwei Jahren will Leize wieder am Großglockner dabei sein. „Für die Jubiläumsveranstaltung zum zehnten Mal hoffen die Organisatoren auf 100 Teilnehmer.“ Markus Leize will bei seinen Kameraden in der Umgebung noch ein wenig Werbung machen, damit der Wunsch auch in Erfüllung geht.