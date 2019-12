Steinheimer Räte diskutieren ÖPNV Mehr Vertrauen in Schiene als in Straße

INFO: AUFTEILUNG DER KOSTEN IM FOKUS

Schlüssel Damit die Busse im Bottwartal schneller von A nach B kommen, sollen in einem ersten Schritt die Ampeln umgerüstet und anders geschaltet werden. Das wird mit rund 85 000 Euro zu Buche schlagen. Die Hälfte davon soll der Landkreis Ludwigsburg, die andere die Anrainer-Kommunen nach einem schon ausgehandelten Schlüssel tragen. Für Steinheim werden 26,65 Prozent und somit 11 300 Euro fällig, wofür der Gemeinderat nun sein Okay gab. Timo Renz von den Freien Wählern fragte aber, ob nach dieser Arithmetik später auch größere Projekte finanziert werden oder ob dann neu verhandelt werde. „Das ist ein spannender Punkt. Der ist noch nicht abschließend geklärt“, erwiderte der Bürgermeister Thomas Winterhalter. „Aber da wird es sicher gerade im oberen Bottwartal interessante Diskussionen dazu geben. In Oberstenfeld ist es bestimmt schwierig zu verkaufen, wenn wegen der Busbeschleunigung in Marbach eine Kreuzung umgebaut wird“, fügte er hinzu. Wenn es nach dem Landkreis geht, spielt jedoch die Stelle, an der man aktiv wird, bei dem Thema eine untergeordnete Rolle. Die Kommunen hätten sich auf den jetzigen Schlüssel verständigt, betont Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamts Ludwigsburg. „Dabei wurde berücksichtigt, dass die Umsetzung der Busbeschleunigung im Bottwartal nur als Gesamtkonzept Sinn macht, da der ÖPNV-Korridor insgesamt betrachtet werden muss und die Verbesserungen dem Busverkehr insgesamt zu Gute kommen“, konstatiert er. Insofern habe der Kreis den Kommunen vorgeschlagen, „dass die entstehenden Kosten für die Busbeschleunigungsmaßnahmen unabhängig von der Örtlichkeit, an der die konkrete Maßnahme anfällt, gemeinsam getragen werden“. kem