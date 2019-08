Steinheim Mancher Spiegel musste schon dran glauben

Von diesem Vorschlag ist der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter alles andere als angetan. „Es gab noch keinen Personenschaden, es sind ausschließlich Spiegelabbrüche“, argumentiert er. Die Parkplatz-Situation in der Innenstadt sei angespannt, die Stellplätze auf der Murr-Insel etwa seien überlastet, und die Geschäfte an der Marktstraße sowie das Rathaus bräuchten die acht Stellplätze zwischen Ampel und Lammgasse, um weiter gut erreichbar zu sein. Auch sei man dem fließenden Verkehr verpflichtet. Würde man Radparkplätze anlegen, könnte es Probleme mit kreuzenden Fußgängern geben, die schnell auf die andere Seite wechseln wollten, ohne den Überweg an der Kohler-Kreuzung zu nehmen. Sollte man E-Lade-Plätze auf dem Parkstreifen errichten? „Es handelt sich um einen Kurzparkbereich“, sagt der Bürgermeister. Solche Stromanschlüsse bräuchten auch genügend Energie. Man müsse den Bereich aber insgesamt auf jeden Fall im Blick behalten, um einen guten Plan für ihn zu entwickeln. Das Land wolle in etwa zwei bis drei Jahren die Fahrbahn-Decke der L1126 in Steinheim erneuern. „Im Zuge dieser Maßnahme wollen wir überlegen, wie wir unsere Infrastruktur dort gestalten – wir wollen ja die frische Straßendecke nicht später gleich wieder anschneiden müssen.“