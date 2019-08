Steinheim/Ludwigsburg Frau von Amtsbetrug freigesprochen

Die Angeklagte war seit dem 19. August 2017 Bezieherin von Arbeitslosengeld. Sie bekam eine Chance auf Probearbeit in einer Firma in Reutlingen, wo sie aber nur vom 12. bis 31. Dezember 2017 arbeiten und 694 Euro verdienen konnte. Die Sache mit der Probearbeit, erklärte die Beschuldigte vor Gericht, hätte sie der Agentur für Arbeit mitgeteilt. „Jetzt ist das Geld schon raus“, hätte einer von zwei für sie zuständigen Mitarbeiter am Telefon gesagt. „Wie geben in Auftrag, dass sie das wieder zurückzahlen müssen.“