Steinheim/Leichtathletik Zwei Titel geholt und einen Rekord geknackt

Das i-Tüpfelchen des Wochenendes hielt dann der Sonntag für den TSG Steinheim parat. Emily Rösser war zwar mit ihrem Aus im Einzel-Vorlauf in 12,41 Sekunden nicht zufrieden. „Aber ich wusste, dass sie in der Staffel stärker ist“, sagt Herbert Käßer – und er wurde nicht enttäuscht. Allerdings entwickelte sich das Ganze zu einer Nervenschlacht. Aufgrund des schlechten Wetters gab es keine Vorläufe, sondern nur Zeitläufe. Alle Staffeln wurden anhand ihrer im Vorfeld gemeldeten Bestzeiten in insgesamt vier Läufe eingeteilt, die schnellsten kamen in den letzten Lauf. Am Ende wurde aus allen Zeiten das Gesamtklassement ermittelt. Die Startgemeinschaft Stuttgart/Steinheim ging mit der zweitbesten Meldezeit im letzten Lauf an den Start, musste aber ganz außen auf Bahn sieben laufen. Emily Rösser bekam einen kleinen Vorsprung mit, baute diesen in der Kurve aber sogar noch auf drei bis vier Meter aus. „Mir war klar: Wenn der Wechsel klappt, gewinnen sie“, erinnert sich Käßer. Und er sollte Recht behalten. Mit einer Endzeit von 46,25 Sekunden hatte das Quartett schließlich mehr als eine Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Staffel aus Gladbeck, die schon im dritten Lauf gestartet war, und fast eineinhalb Sekunden auf das Team aus Leverkusen.