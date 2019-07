Steinheim/Leichtathletik „Die richtige Siegesparty kommt noch!“

Emily Rösser hatte nur einen Staffellauf, da aufgrund des Wetters auf Vor- und Endläufe verzichtet und vier Läufe ausgetragen wurden. „Wir haben uns über diese Entscheidung gefreut und uns gesagt: ,Wir hauen da jetzt einen raus!’ Man darf nicht vergessen, dass es bei solchen Witterungsverhältnissen nicht sehr angenehm ist, wenn man sich zweimal aufwärmen muss und zwischendurch Wartezeit hat“, erklärt die 17-Jährige. Sie hatte als dritte Läuferin den Vorsprung ihrer Staffel in der Kurve noch ausgebaut. „Auf der Bahn neben uns war der Titelverteidiger. Ich habe die ganze Zeit aber niemanden neben mir gesehen. Nachdem ich den Stab übergeben hatte, war mir klar, dass es reicht.“ Der nervenaufreibendste Moment ist für sie normalerweise kurz vor der Stabübergabe. „Unsere Schlussläuferin startet sehr schnell. Und ich denke dann immer: „Mist, ich komme da nicht mehr hinterher!’ Aber diesmal wusste ich einfach, dass es klappt.“

Für die Mädchen waren die Meisterschaften nach der Staffel zwar vorbei, doch auch sie verzichteten auf eine ausgelassene Feier. „Unsere Schlussläuferin startet am Wochenende noch in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften der Aktiven. Und nach Lage der Dinge werden wir wohl als Staffel dort auch antreten“, erklärt Emily Rösser, die nach bestandenem Abitur demnächst zum Studium in die USA gehen wird. „Eigentlich war mit einer Uni in New York alles klar. Aber nach dem Titelgewinn haben sich jetzt noch ein paar andere gemeldet – mal sehen, wo ich am Ende lande.“ Ihre beiden männlichen Kollegen haben hingegen noch je zwei Jahre bis zum Abitur vor sich. Luis Kaiser könnte sich durchaus vorstellen, dann einen ähnlichen Weg zu gehen wie Emily Rösser. Für Felix Herrmann hätte „Kanada den größeren Reiz als die USA. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so weit weg von Freunden und Familie möchte.“ Doch bis die Entscheidung ansteht, ist ja noch etwas Zeit. Und nächstes Jahr wollen die zwei Steinheimer – dann in der U20 – wieder mit der Staffel angreifen.