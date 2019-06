Steinheim-Kleinbottwar Seit fünf Jahren ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft

Im Namen der Stadt überreichten der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler und Ortsvorsteher Manfred Waters zwei Flaschen Wein an Maresa Dieter, Verkäuferin am Stand des Fasanenhofs aus Hessigheim, der von Beginn an dabei ist. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Sie vor Ort sind. Dafür, dass Sie es sind, bedanke ich mich herzlich“, so Gundelsweiler. Er sprach von einer „respektablen Zeit“ und freut sich auch, „weil ein Markt einfach zur Dorfgemeinschaft dazugehört“. Den Dank verband er mit dem Wunsch: „Bleiben Sie uns treu!“ Manfred Waters bedankte sich ebenso und erklärte, dass es schwer sei, weitere Stände zu bekommen. Gehofft hatte er lange auf einen Fischverkauf, zumindest stundenweise.