Steinheim-Kleinbottwar Mozart und Händel in der gemütlichen Tenne

Und in dieser Räumlichkeit erarbeiten sich vorab die Künstler auch ihr anspruchsvolles Repertoire, das beim Festival schließlich verschiedenartige Instrumentalbesetzungen in den Fokus bringt. Es gilt dabei, „ein möglichst vielseitiges Programm und Werke, die mir am Herzen liegen, in eine Form zu bringen“, erklärt Nina Karmon, die inzwischen zum elften Mal einlädt, „Seit jeher bringen Musik und Kunst dem Menschen Freude und Erfüllung, und sie entführen ihn für einen Moment in eine Welt der Fantasie, der Faszination und der Emotionen.“ Und um in diese Welt eintauchen zu können, werden Nina Karmon, der Hornist Szabolcs Zempléni, die Bratschisten Elisabeth Kufferath und Diyang Mei, der Cellist Trey Lee, der Harfenist Andreas Mildner sowie Pianist Oliver Triendl ihr interpretatorisches Geschick und Können zu Gehör bringen.