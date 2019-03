Steinheim-Kleinbottwar Mehrere Kinder sollen von Männern angesprochen worden sein

Steinheim-Kleinbottwar - Die Nachricht machte auf Whatsapp und Facebook schnell die Runde: Zwei Männer hätten zwei Schüler in der Hauptstraße in Kleinbottwar aus einem Auto heraus gegen Geld dazu bewegen wollen, in ihren Wagen einzusteigen. Der Vorfall wurde dann auch an die Polizei weitergeleitet – die derzeit keinen Anlass zur Sorge sieht. „Man sollte jetzt Ruhe bewahren“, empfiehlt Yvonne Schächtele, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg. In Kleinbottwar habe sich nichts strafrechtlich Relevantes zugetragen. Die Polizei verortet das Ganze bislang in der Kategorie „verdächtige Wahrnehmung“.