Steinheim-Kleinbottwar Mädchen hat Begegnung erfunden

Zwei weitere Begebenheiten halten die Beamten aber nach wie vor auf Trab. So bekam die Polizei einen Hinweis zu einem Vorkommnis, das sich am Mittwoch vergangener Woche nach Schulschluss an einer Haltestelle zugetragen haben soll. Dort warteten eine Achtjährige und ihr sieben Jahre alter Bruder auf den Bus. Hierbei wurden sie von einem Mann angesprochen. Dieser soll versucht haben, den Siebenjährigen an der Hand zu greifen und ihn zum Mitkommen aufgefordert haben. Der Unbekannte stieg dann wie die Kinder in den gerade ankommenden Bus. Er verließ ihn allerdings wieder, als er vom Fahrer erfahren hatte, dass er nicht in Richtung Marbach unterwegs sei, wo der Mann eigentlich hinwollte. Von einer ähnlichen Situation berichtete ein Sechsjähriger, der am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Nähe der Schule von einem Mann aus einem silbernen Kleinwagen heraus angesprochen wurde. Über das geöffnete Beifahrerfenster soll der Unbekannte dem Jungen Eis und Geld angeboten haben. Als das Kind beide Offerten ausschlug, fuhr der Mann davon. Zum Einsteigen war der Junge nicht aufgefordert worden.