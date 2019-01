Steinheim-Kleinbottwar Lange zur Sicherheit im Bottwartal beigetragen

Sport, das ist das Steckenpferd Fähnles, der seit 2011 wieder auf dem Schreyerhof in Mundelsheim wohnt, wo er aufgewachsen ist. Von dort möchte er jetzt verstärkt zu Radtouren aufbrechen, zudem im Kanadier auf dem Neckar seine Bahnen ziehen. Auf seine Zeit bei der Polizei, die 1976 in Göppingen begann, blickt Fähnle positiv gestimmt zurück. Einsätze, die ihn in den Ruhestand mitverfolgen: Fehlanzeige. „Im Bottwartal war es eher ruhig. Da ging es eher um einfache und mittelschwere Kriminalität, auch wenn mancher Fall mit Leichen dabei war“, so Fähnle, dem wichtig war, den Bürgern gegenüber hilfsbereit zu sein. „Mir war es auch wichtig, die Personen als Menschen zu achten.“

Marbachs Revierleiter Peter Kolwe sprach von einem „verdienten Ruhestand“. Burkhard Metzger betonte, Fähnle sei seiner Motivation, „zur Sicherheit und Ordnung beizutragen“ gerecht geworden. Damit habe er auch das erfüllt, was er Mitte der 1970er-Jahre als Grund für seine Polizei-Bewerbung angegeben hatte.