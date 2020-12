Steinheim-Kleinbottwar Hälfte der Kanäle ist marode

Gegen das Vorgehen an sich hatte das Gremium keinerlei Vorbehalte. Der CDU-Fraktionssprecher Uwe Löder wollte allerdings wissen, inwieweit die Arbeiten zu Belastungen und Beeinträchtigungen für die Anwohner führen könnten. „Wenn in offener Bauweise gearbeitet wird, muss eine Baustelle eingerichtet werden und es dauert einige Wochen, bis der Kanal verlegt ist. Die Einschränkungen sind so, wie man sie von entsprechenden Tiefbaumaßnahmen kennt“, erklärte Thomas Zeltwanger. Wenn man indes direkt in die Kanäle hineingeht – was beim weitaus größeren Teil des Netzes die Methode der Wahl sein wird –, seien die Einschränkungen deutlich geringer, betonte der Ingenieur. Die einzelnen Arbeitsschritte wie das Einziehen der Inliner in die Rohre gingen recht schnell über die Bühne. Im Grunde stehe dann vielleicht für einen halben Tag ein Kastenwagen auf der Straße, der eine Einfahrt blockiere oder um den man herumkurven müsse. Der Kleinbottwarer Michael Uhl von der SPD hakte bei dem Thema nach und erkundigte sich, in welchen Bereichen es nicht ohne größere Eingriffe funktionieren werde. Zeltwanger nannte die Wehrbachstraße, die Götzenbergstraße und die Kirchstraße.