Steinheim-Kleinbottwar Gemeinsam sind sie stark

Der Aufwand für das Fest ist enorm. Deshalb ärgert sich der junge Graf regelmäßig über die Reaktionen mancher Gäste, die den Eintrittspreis von 15 Euro monieren. „Noch dazu ist das Risiko draufzulegen ungemein hoch. Wir brauchen 6500 Gäste, damit wir überhaupt mit einer Null rauskommen. Wer würde dafür dann noch einen Finger krumm machen?“, fragt sich der Weinerzeuger.

Von all den Problemen ungerührt zeigt sich eine Skulptur von Gregor Oehmann. Die dralle Rundliche steht am Rande des Gartens und blickt auf das eifrige Geschehen, das sich akustisch mit dem Geplätscher des Brunnens und den Hopp-Rufen der Arbeiter mischt. An der Ostseite des Gartens geht es darum, die Zelte zu platzieren, die später dann individuell dekoriert werden. Das Gelände jedoch ist hier extrem ungleich. Ein Teil Erde musste weggebaggert werden. Unterlegkeile und Kanthölzer sorgen dafür, dass der Stand des Zeltes ausbalanciert wird. Manchmal braucht es aber auch Treppenstufen. „Isch es sehr schwer?“, fragt Dippon, der mit Annika Müller eine solche trägt. Die Adelmann-Mitarbeiterin ist – wie auch Sabine Roth – seit Jahren beim Aufbau dabei und erfahren. Salopp kontert sie: „A wa, nimm Du ruhig die leichte Seite.“ Auch die Azubine vom Weingut Bruker, Femke Gruber, packt mit an. Doch mal wieder gibt es Schwierigkeiten und Männerhände braucht es, die mit dem Spaten den schweren Eckpfosten anheben, damit eine dicke Schraube ihre Halterungs-Funktion ausfüllen kann. „Das ist halt der Preis für diesen traumhaften Platz hier“, kommentiert Hartmann Dippon die buckelige Topografie des gräflichen Anwesens.