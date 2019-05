Beim Brand einer Gartenlaube in Kleinbottwar ist in der Nacht auf Donnerstag ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Wie das Unglück entstehen konnte, ist noch unklar. Ein Passant hatte den Brand in der Kirchstraße entdeckt, woraufhin die Steinheimer Feuerwehr gegen 2.45 Uhr mit 20 Wehrleuten und vier Fahrzeugen ausrückte, um die Flammen zu bekämpfen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steinheim unter Telefon 0 71 44 / 82 30 60 in Verbindung zu setzen.