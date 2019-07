Steinheim-Kleinbottwar Es ist ein wenig wie heimkommen

Steinheim-Kleinbottwar - Vergangene Woche war sie noch in Spanien auf Weinreise, jetzt genießt sie das Bottwartal. Natalie Lumpp – bekannt aus TV-Sendungen wie dem ARD-Buffet, Kaffee oder Tee oder der Kochsendung Grill den Henssler – ist aus der deutschen Weinszene nicht mehr wegzudenken. Ihr Markenzeichen ist neben einem profunden Fachwissen ihr Charme. 2008 hatte sie die kulinarischen Weinproben der Wein- und Kulturtage das erste Mal moderiert. Ohne Zögern sagte Natalie Lumpp für die 14. Auflage des Genussfestivals wieder zu. Ins Bottwartal kommen ist für die 48-Jährige ein bisschen wie heimkommen. Wenn sie über die Wein- und Kulturtage spricht, gerät Lumpp ins Schwärmen. „Es gibt wenig Vergleichbares was die Atmosphäre hier angeht. Es ist ein wunderbares Fest mit toller Stimmung und tollen Menschen. Ich habe nur zufriedene Gesichter gesehen“, resümiert sie am Sonntag.