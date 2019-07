Steinheim-Kleinbottwar Ende des Genussfestivals ist besiegelt

Steinheim-Kleinbottwar - Mindestens 6500 zahlende Gäste hätten es sein müssen, damit die Macher der Wein- und Kulturtage auf eine schwarze Null kommen. Gerade einmal die Hälfte waren es am Ende. Zu wenig. Viel zu wenig. „Dieses Fest war noch nie so konzipiert, dass die beteiligten Weingüter mit einem satten Gewinn rausgehen“, erklärt Felix Graf Adelmann. Vielmehr sollte es die Kultur im Bottwartal fördern, eine Werbung für die Region und die örtlichen Weingüter sein. „Wir haben mehr als einmal draufgezahlt, aber dieses Mal gibt es ein ganz dickes Minus, deshalb habe ich am Dienstag alle Sponsoren, Partner und Mitwirkenden informiert, dass es künftig keine Wein- und Kulturtage mehr geben wird“, bestätigt der Kleinbottwarer Bio-Winzer eine Anfrage unserer Zeitung. „Mir lag dieses Festival immer am Herzen, aber es geht einfach nicht mehr. Es geht uns nicht darum, das große Geld zu verdienen. Es darf aber auch nicht sein, dass wir nur im seltenen Erfolgsfall überhaupt die Null erreichen und ansonsten draufzahlen.“