Steinheim-Kleinbottwar Ein Gewusel wie im Flohzirkus

„Dafür brauchen wir immer etwa 15 Minuten“, erklärt Anja Günther, eine der Betreuerinnen an diesem Tag. Sechs bis acht von ihnen sind im Idealfall in der Halle, die Leitung hat Manuela Leyrer. Seit 2003 ist sie als Handballtrainerin aktiv, „die Minis hier in Kleinbottwar betreue ich seit sieben oder acht Jahren. Und aktuell trainiere ich zusammen mit meinem Mann auch noch die weibliche A-Jugend der HABO JSG“, erklärt sie. Zur Jugendspielgemeinschaft der HABO gehören die Kids hier in der Halle noch nicht. „Bis zur E-Jugend läuft es in den Stammvereinen“, sagt Anja Günther. In diesem Fall sind das der GSV Kleinbottwar und der TSG Steinheim. Erst später werde das Ganze dann auch mit den beiden weiteren HABO-Vereinen – dem TV Großbottwar und dem SKV Oberstenfeld – zusammengelegt.