Steinheim-Kleinbottwar Eidechsen-Fänger sind auf gutem Weg

„Nach den Osterferien ging es los“, berichtet der Steinheimer Umweltbeauftragte Eric Hirsch. Zunächst habe man die beiden Ersatzhabitate ganz in der Nähe eingezäunt, in denen sich die Tiere in Zukunft auf die Suche nach Insektennahrung jeglicher Couleur begeben können, ergänzt Miriam Pfäffle. Anschließend machte man sich an die eigentliche Arbeit: Das Aufspüren und Einfangen der Tiere. Dabei gebe es zwei Methoden, erläutert Eric Hirsch. Man könne die Eidechsen mit einer Schlinge schnappen oder sie in einen Eimer treiben. Letzteres sei schonender für die Tiere, sodass auch Pfäffle auf diese Variante setzt. „Das ist eine wahnsinnige Fleißarbeit, für die es viel Geduld und Erfahrung braucht“, hebt Eric Hirsch hervor. Einigen Tieren begegne man bei den Streifzügen über das Gelände immer wieder. Und immer wieder schafften es die geschmeidigen Vierbeiner, sich in ein Versteck zurückzuziehen. Als solches dienten beispielsweise Mauerritzen oder Mäuselöcher, erklärt Miriam Pfäffle, die für das Backnanger Büro Roosplan arbeitet. Einige Exemplare auf dem weitläufigen Areal dürften allerdings auch im Schlund einer Schlange gelandet sein. „Das Team hat eine relativ fette Ringelnatter gefangen, da kann man vermuten, dass da die eine oder andere Eidechse mit dabei war“, sagt Hirsch mit einem Schmunzeln. Den übrigen Echsen droht dieses Schicksal nicht mehr. Pfäffle hat inzwischen auch die Schlange an einen anderen, für sie geeigneten Ort gebracht.