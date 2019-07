Steinheim-Kleinbottwar Die Wein- und Kulturtage sind jetzt ganz bio

Die Veranstalter – das Weingut Graf Adelmann, das Weingut Bruker, das Schlossgut Hohenbeilstein, das Weingut Sankt Annagarten und das Weingut Forsthof – setzen auf Bewährtes, verzichten aber auch nicht auf die ein oder andere Änderung. So wird für den kulinarischen Part wie schon 2016 die Better Taste GmbH (Adler am Schloss) verantwortlich zeichnen. An zwei Stationen können die Besucher es sich schmecken lass: Im Gutshof und vor der Burg stehen auf der Speisekarte kalte und warme Gerichte. Außerdem ist auch ein Eisstand aufgebaut. Neu ist ein BBQ-Zelt im Hof vor der Burg, in dem es unter anderem einen Pulled Salmon Burger mit Aprikosen-Chili-Chutney oder ein Roastbeef vom Holzkohlegrill geben wird. Außerdem sind dort eine kleine Zigarrenlounge und eine Smoothie-Bar aufgebaut.