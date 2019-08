Steinheim-Kleinbottwar Die Lange Wein-Nacht ist stark nachgefragt

Die „Lange Wein-Nacht“ und drum herum die vielen Helfer hatten am Samstagabend wahres Glück: Optimale Wetterbedingungen sorgten dafür, dass sich das Weingut Schäfer in Kleinbottwar als ein trubeliger Hotspot der Genuss-Freunde zeigte. Lust auf Geselligkeit, begleitet von allein 18 verschiedenen Weinsorten und drei Secco-Varianten, boten sich den zahlreichen Gästen, die jede Bierbank und jeden Stehtisch in Beschlag nahmen und den großen Gutshof mit Lebendigkeit und viel Geschnatter füllten.