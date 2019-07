Blickwinkel Danke !

Nun bin ich keine ausgeprägte Festlesgängerin. Unsere ganze Familie ist es nicht. Auf mich trifft zu, was Felix Graf Adelmann bei der Spurensuche nach Gründen für den starken Besucherrückgang als einen Baustein aufgeführt hat: Die ganze Woche jagt ein Termin den anderen, da bin ich froh, in der Freizeit einmal alle Fünfe grade sein zu lassen und Zeit daheim mit der Familie zu verbringen. Die Wein- und Kulturtage ließ ich mir jedoch kein einziges Mal entgehen, seit ich vor 23 Jahren meinen Dienst in den Redaktionsstuben der MZ angetreten habe. Egal in welcher Konstellation, ob mit der Familie, Freunden oder traditionell am Montag mit den Kolleginnen – das Fest zog mich in seinen Bann.