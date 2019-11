Steinheim - Nachdem die Aktion Steinheimer Weihnachtsbaum in den letzten fünf Jahren ein voller Erfolg gewesen ist, ziert auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum mit voll bepackten Wunschkarten das Bürgerbüro der Stadt Steinheim in der Ludwigsburger Straße 4. Genau 161 Wunschzettel von Steinheimer Kindern bis 16 Jahren aus Familien mit geringem Einkommen haben einen Wunschzettel ausgefüllt. Sie warten nun darauf, einen Schenker zu finden.