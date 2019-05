Steinheim Kindergärten an der Kapazitätsgrenze

Steinheim - Die Kindergärten in Steinheim und Kleinbottwar sind voll belegt. In Höpfigheim wird es im September 2019 noch neun freie Plätze geben, in der Kernstadt gibt es nur noch in der Sudetenstraße 14 freie Plätze. Das bedeutet, dass bei einer Gesamtzahl von knapp 400 betreuten Kindern in ganz Steinheim im Ü3-Bereich gerade mal 23 Plätze als Reserve zur Verfügung stehen. Im Lauf des nächsten Schul- und Kindergartenjahres könnte es also sehr voll werden, weil im September durch die Schulabgänger die Belegung in den Kindergärten in der Regel am entspanntesten ist. „Das wird ja immer schlimmer. Jetzt bekommt man schon im Dezember keinen Platz mehr und das im Ü3 Bereich“, mit dieser Sorge hat sich Melanie Schuch, Mutter von einem zukünftigen Kindergartenkind an diese Zeitung gewandt. Ihrer Information nach seien im Laufe des Oktobers alle noch verfügbaren Plätze belegt, was unter Umständen dramatische Folgen haben kann. „Wir Frauen müssen ja nach der Elternzeit wieder arbeiten, wenn das Kind drei wird, sonst ist der Arbeitsvertrag weg.“