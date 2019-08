Ein 34-Jähriger ist am Sonntag gegen 17.20 Uhr in Steinheim bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er hatte seinen Fiat in der Uhlandstraße vor einem Wohnhaus geparkt. Auf dem Fahrersitz saß ein dreijähriges Mädchen. Zeitgleich stand der 34-Jährige an der geöffneten Fahrertür und steckte den Zündschlüssel in das Zündschloss des Wagens, um die Fahrerscheibe herunterzulassen.