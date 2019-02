Steinheim Jugendlicher schlägt Busfahrer

Im Linienbus 460 hat es am Montag gegen 9 Uhr in Steinheim einen Fall von Körperverletzung gegeben. Das teilt die Polizei mit. Ein Jugendlicher war an der Haltestelle Kelter in der Kleinbottwarer Straße durch die vordere Tür in den Bus Richtung Marbach gestiegen, ohne einen Fahrschein vorgezeigt zu haben. Der Busfahrer rief den Jugendlichen daraufhin zurück, um sich nach dem Ticket zu erkundigen. Der Unbekannte reagierte aggressiv und gab an, jetzt den Fahrpreis bezahlen zu wollen. Als der 57-jährige Busfahrer ihm erklärte, dass nun aber ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro fällig sei und er die Polizei verständigen werde, kam der Jugendliche auf ihn zu, schlug ihm ins Gesicht und machte sich zu Fuß Richtung Friedrichstraße davon.