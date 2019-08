Steinheim Jetzt will sie selbst Frau Doktor werden

In den nächsten Wochen dreht sich im Hause Wissmann eh erst mal alles um die berufliche Zukunft der Tochter. An drei Universitäten hat sich Celine beworben. Vom Wintersemester an möchte sie Medizin studieren. Am liebsten in Freiburg. „In die Stadt habe ich mich sofort verliebt“, erzählt die Abiturientin und strahlt. Zusammen mit der Familie ist sie in den Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern auf Erkundungstour gegangen. „Celine würde auch gern im Norden studieren, aber ich möchte in ein, zwei Stunden bei ihr sein können, falls es ihr gesundheitlich mal nicht gut geht“, begründet Silke Wissmann die Begrenzung auf die beiden südlichen Bundesländer. Neben Freiburg hat sich die Steinheimerin noch in Mannheim und Ulm beworben.