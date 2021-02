Steinheim Ja zu Online-Sitzungen nach vielen Fragen

Michael Schulze von den Grünen interpretierte die Paragrafen allerdings anders. Er gehe davon aus, dass man sich von überall aus einwählen kann. Man müsse lediglich eine sichere Verbindung aufbauen. Dann könne man auch von New York aus an einer Sitzung teilnehmen. Die bisherige Regelung, wonach eine solche Konstellation nicht gestattet wäre, beziehe sich seiner Auffassung nach auf Präsenzsitzungen, zu der sich einzelne Mitglieder per Video zuschalten, und nicht auf Zusammenkünfte, die schon per Einladung keine reinen Präsenz-Veranstaltungen sind. Thomas Winterhalter blieb allerdings bei seiner Auslegung, versicherte jedoch, den Punkt beim Gemeindetag klären zu lassen. Die Anfrage habe man abgeschickt, warte aber noch auf eine Rückmeldung, sagte er am Montag.