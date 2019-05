Steinheim In den Scheibenäckern ist für jeden was dabei

Aus Richtung Bottwartalaue gesehen soll sich linker Hand ein mit „Kulturensemble“ überschriebener Block anschließen, der von der Kelter und daran angrenzenden einheitlichen Stadthäusern bestimmt werden soll. Auf der anderen Seite möchte man auf städtischem Grund ein Quartier hochziehen, in dem der Geschossbau überwiegt. Hier könne das Thema bezahlbarer Wohnraum berücksichtigt werden, sagt Fussenegger. Die Geschossbauten sollen als Gruppe verstanden und in einem einheitlichen Stil ausgeführt werden. In der oberen rechten Ecke der Siedlung wird ein als „Landmark“ tituliertes Areal anvisiert, wo in exponierter Lage eine Mischung aus kleineren Geschossbauten, Einzel- und Doppelhäusern geplant ist. Rechts von dem Quartier mit dem Geschosswohnungsbau am nördlichen Ortsrand ist dann noch eine Minisiedlung mit Einfamilienhäusern angedockt. „Der ganze Rest dazwischen, also all die Einfamilienhäuser, die sich wie eine Perlenschnur den Hang hinaufziehen, ist ein Bereich mit größerem Gestaltungsspielraum hinsichtlich Dachform und Dachneigung“, erklärte Heide Buff.