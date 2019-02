Steinheim-Höpfigheim Viel Liebe in den Hanomag gesteckt

Sein Vater Karl war „Gerätewart ohne Fahrzeug“. Das änderte sich 1971: Als Löschgruppenfahrzeug wurde der Hanomag Henschel angeschafft, den man nach 28 Jahren ins Feuerwehrmuseum Stuttgart gestellt hat. Als es im Jahr 2008 das Angebot gab, den Hanomag wieder zurück zu kaufen, hat Albrecht Leize nicht gezögert und das alte Feuerwehrfahrzeug für eine Spende erworben. Unzählige Arbeitsstunden später ist der 85 PS starke rote Flitzer ein gern gesehener Gast bei Ausstellungen und Oldtimerrallyes.

Im Rückblick auf fast 50 Jahre Feuerwehrdienst und davon die Hälfte als Kommandant stellt Leize fest, dass man in Höpfigheim mehr mit Hochwasser denn mit Bränden zu tun hatte. In den 1990er Jahren gab es öfter Überschwemmungen am Mühlbach. „1997 hatten wir einen großen Gewitterregen, da kamen im Kälblingswald 80 Liter runter.“ Das Wasser sei regelrecht den Hang heruntergeschossen, in den Oberen Seewiesen waren 30 oder 40 Keller metertief vollgelaufen. „Wir waren die ganze Nacht und auch den nächsten Tag am Pumpen.“ 2002 war der Platz zwischen Schlössle und dem Feuerwehrmagazin, das jetzt umgebaut wird, „von einer braunen Brühe überschwemmt“.

Leize wird es im Ruhestand sicher nicht langweilig. Der Oberbrandmeister will im vorbeugenden Brandschutz aktiv sein und würde bei Übungen weiterhin als Fahrer zur Verfügung stehen. Seine Fähigkeiten als Elektriker waren bei Festen auf dem Schlosshof, beim GSV und natürlich bei der Feuerwehr immer gefragt, zudem flicht er in der Werkstatt im Keller gerne Weidenkörbe. Als „Bastel-Opa“ ist er im Kindergarten seines Enkels beliebt.

Auch die Ortsgeschichte hat es dem 65-Jährigen angetan. Als Schlossgutpächter Maier Albrecht führt er gerne Gruppen durch den Ort und ins Schlössle, das als Burg im Jahr 1344 erstmals urkundlich wurde. Den historischen Ortsrundgang pflegt er mit dem „Schlössles-Verein“ bei Sitzungen, Festen und Führungen.