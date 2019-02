Steinheim-Höpfigheim Verkehrsbremse löst Kritik aus

Man werde ins Protokoll aufnehmen, dass der Ortschaftsrat mit der Antwort nicht zufrieden ist, versicherte Roland Heck. Wobei der Ortsvorsteher selbst in der Sache eher zwiegespalten ist. Auf der einen Seite kann er die Argumentation aus dem Gremium nachvollziehen, wonach das Parken dort seine Tücken hat – wegen der Unübersichtlichkeit und weil man schwer einscheren könne. „Andererseits müssen die Leute auch irgendwo parken“, gibt Roland Heck zu bedenken. Und er sehe schon auch, dass die abgestellten Autos Rasern den Zahn ziehen können.

Rolf Englert weist ebenfalls darauf hin, dass all die Fahrzeuge irgendwo geparkt werden müssen. Und er erinnert daran, dass früher bei allen Bürgerfragestunden in Höpfigheim der zu schnelle Durchgangsverkehr beklagt worden war. Durch die Zunahme an Autos habe sich dieses Problem quasi von selbst gelöst, weil das Durchkommen immer schwieriger wurde. Für die Hauptstraße habe man vor dem Hintergrund auch ein Parkkonzept entwickelt. „Ich denke, das funktioniert ganz gut“, sagt Englert, der zugleich verspricht, die Situation an der Marbacher Straße nochmals unter die Lupe nehmen zu lassen. Und zwar im Hinblick auf die Übersichtlichkeit. „Wenn man von oben runterkommt, ist die Sicht nicht so gut“, sagt er. Eventuell werde man deshalb aufs Landratsamt zugehen und der Behörde vorschlagen, einen Warnhinweis anbringen zu lassen.