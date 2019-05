Steinheim-Höpfigheim Soziales Wohnen wird angezweifelt

Die Grundstücke direkt beim Beutenmühlenbach müssen zum Schutz gegen hundertjähriges Hochwasser (HQ 100) um 1,5 Meter aufgefüllt werden, so Planer Karsten Heuckeroth, der zugab, dass die Seewiesen-Erweiterung „technisch sicher nicht der einfachste, aber auch nicht der schwierigste Baugrund ist“. Im Gegenzug werde man dem Bach mehr Raum geben und die Ufer abbaggern. „Wir wollen und müssen die jetzige Situation erhalten, dass nicht mehr Wasser im Bach ankommt als jetzt schon über die freie Fläche.“ Daher seien einerseits die Zisternen vorgeschrieben, um Regenwasser zurückzuhalten, andererseits werde man in der Grünfläche eine Mulde anlegen, in der das über die getrennte Kanalisation abgeleitete Regenwasser von den Straßen und öffentlichen Plätzen fließt. „Das wird ein wunderbarer Bolzplatz für die Kinder, weil da der Ball nicht wegrollen kann“, weiß der Planer aus der Erfahrung beispielsweise in Beilstein. Mit 17,8 Liter pro Sekunde wird das Wasser in den Bach geleitet. Sollte es zu Verunreinigungen kommen, wisse die Feuerwehr, wie der Havarieschieber das Wasser zurückhält. Gegen Starkregen müssen sich die Bauherren selbst absichern, so Heuckeroth. „Das kriegen wir nicht in den Griff.“ Möglichkeiten wären ein Gartenmäuerle um das Grundstück oder auf den Keller zu verzichten.