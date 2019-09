Steinheim-Höpfigheim Neue Hoffnung auf Tempo 30

Die Fachfrau zeigte sich zuversichtlich, dass sich Tempo 30 für Höpfigheim und die anderen Ortsdurchfahrten im zweiten Anlauf durchsetzen lässt. Ein Gerichtsurteil vom vergangenen Sommer erhöhe dafür deutlich die Chancen. „Das eröffnet größere Spielräume für die Verkehrsbehörde bei der Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen“, hob Gutrun Bentele hervor. Heißt konkret: Tempolimits sind nun auch bei niedrigeren Lärmpegeln möglich. Dazu kommt, dass sich die Verkehrsbelastung zuletzt gefühlt eher erhöht als reduziert habe, sagt der Ordnungsamtsleiter Rolf Englert auf Nachfrage. Gewissheit dazu soll eine Zählung von Autos, Lastern und Co. bringen. Auf der Basis werde die Lärmbelastung in den Straßen errechnet, erläuterte Englert in der Sitzung.