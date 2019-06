Steinheim-Höpfigheim Menschen- und Vogelkinder auf Tuchfühlung

„Es geht darum, das Bewusstsein für den Steinkauz zu stärken“, betont Keil. Und das nicht nur bei den Erwachsenen, sondern in erster Linie bei der jungen Generation: „Denn auch wenn die Population in den vergangenen 30 Jahren wieder angewachsen ist, gilt der Kauz weiter als bedrohte Art.“ Er nistet nämlich vor allem in alten Obstbäumen, wie zum Beispiel auf Streuobstwiesen, für deren Erhalt sich nun wiederum der Steinheimer Verein einsetzt. Fast scheint es, als wüssten die Vögel auch, dass sie an diesem Samstagvormittag unter Freunden sind. Während er fachmännisch und flott die Flügelspannweiten und das Gewicht eines Kauzes feststellt, passen die Kinder auf dessen Geschwister auf, die sie sogar selbst halten und streicheln dürfen – auch wenn mancher doch etwas vorsichtig ist und lieber Mama, Opa und Co. erst mal das Feld überlässt.