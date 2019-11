Steinheim-Höpfigheim Gartenhaus brennt nieder

Ein Gartenhaus in Höpfigheim ist am Samstagmittag komplett niedergebrannt. Ein 69-jähriger hatte sich dort aufgehalten und war kurz nach draußen gegangen. In diesen wenigen Minuten entzündete sich unter anderem das in der Hütte gelagerte Altpapier. Auslöser dafür war wohl eine zuvor angezündete Kerze. Ob diese zu weit abgebrannt war oder umkippte ist unklar.