Steinheim-Höpfigheim - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 1611 zwischen Höpfigheim und Mundelsheim sucht die Polizei einen auffällig lackierten Audi A 6. Das Fahrzeug soll in Längsrichtung auf einer Hälfte schwarz, auf der anderen Hälfte weiß und dazwischen mit einem roten Streifen versehen sein. Der noch unbekannte Fahrer war in Richtung Mundelsheim unterwegs und hatte kurz nach der Unterführung der A 81 den vorausfahrenden VW einer 22-jährigen Frau überholt. Beim Wiedereinscheren nach rechts streifte er den VW und machte sich trotz eines angerichteten Schadens von etwa 1000 Euro aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums unter 0711/68690, entgegen.