Steinheim Hinweis zu Farbschmierereien

Auf die erste Pressemitteilung in dieser Sache hat sich zwischenzeitlich ein Zeuge gemeldet, der am Samstag gegen 16 Uhr auf einen Feldweg von Murr in Richtung der ehemaligen Minigolfanlage in Steinheim unterwegs war. Im Bereich der dortigen Brücke über die Umgehungsstraße bemerkte er drei etwa zehn Jahre alte Jungen, von denen einer blaue Farbe auf den Weg sprühte. Die Kinder, die Roller dabei hatten, waren in Begleitung eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Mannes, der auf Ansprache sofort aggressiv reagierte. Er sprach deutsch mit Akzent, trug einen kurzen Bart und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet.