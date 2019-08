Steinheim Hinab in das reizvolle Tal des Buchenbaches

Affalterbach/Steinheim

Die Ortsgruppe Steinheim des Schwäbischen Albvereins hat sich am 18. Juli zur Albvereinswanderung der Seniorengruppe getroffen. Zur monatlichen Wanderung kamen die Seniorenwanderer in Steinheim beim alten Bahnhöfle zusammen. Pünktlich um 13.30 Uhr ging es dann in Fahrgemeinschaften nach Affalterbach zum Parkplatz Waldeck in Affalterbach-Birkhau. Dort warteten weitere Wanderlustige, sodass Wanderführer Werner Mann insgesamt 40 Wanderer begrüßen konnte. Von dort ging es auf schattigen Waldwegen hinab in das reizvolle Tal des Buchenbaches. Dieses ist seit 1989 Naturschutzgebiet.