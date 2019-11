Steinheim Hilfe für Vierbeiner kann weitergehen

Steinheim - Es ist schwierig genug, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Niemand sollte dann auch noch sein Haustier weggeben müssen“, betont Sandra Quinn. Für sie und ihre Mitstreiter bei der Tiertafel stand daher fest, dass das Hilfsprojekt auch nach dem Wegzug von Gründerin Anne Stark weitergehen muss. Karin Faber stimmt zu: „Es war uns wichtig, dass es keine Pause gibt. Wir haben da alle Hebel in Bewegung gesetzt.“ Wir, das ist der damalige harte Kern der Tafel, dem neben Quinn und Faber selbst noch Bernhard Wassermann, Michael Bakowski und Bettina Reichel angehören. Letztere ist nun auch die Vorsitzende der „neuen alten“ Tiertafel. Da sie in Steinheim wohnt, wurde auch der Verein nun in der Urmenschstadt angemeldet.