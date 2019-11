Steinheim Häkeln mit besonderem Material für den Umweltschutz

Das Häkeln selbst sei zwar nicht ganz so einfach wie mit klassischer Wolle, weil der Plastik-Faden nicht gut laufe, aber Sigrid Böhle kommt es eben auch nicht nur auf das Handarbeiten selbst und das Ergebnis ihrer Arbeit an – ihr Tun hat auch symbolischen Charakter: „Natürlich will ich damit nicht nur Ideen für eine alternative Verwendung der Folien aufzeigen, sondern auch andere wachrütteln und sensibilisieren. Vor allem Schwangeren und jungen Müttern versucht sie zum Beispiel bei der Wahl der richtigen Baby-Pflege- und Hygieneartikel auf umweltfreundliche Alternativen aufmerksam zu machen. „Viele greifen zu den klassischen Feuchttüchern, statt geviertelte Einweg-Papierwaschlappen und Wasser für den Po zu nehmen, die sich später einfach auflösen. Ganz schlimm sind auch Einweg-Wickelunterlagen mit Folienunterseite. Die haben auf dem Wickeltisch einfach nichts zu suchen, wenn es doch auch ein altes Handtuch tut. Und das kann dann ruhig auch ein ganz hässliches sein“, findet sie. „Wer dann nicht weiß, wohin mit der Windel-Verpackung, kann die ja zum Schutz gegen Nässe auch unter das Handtuch legen“, rät sie und hofft, dass darauf mehr geachtet wird und in Zukunft noch andere für den Umweltschutz häkeln.