Steinheim Gruselzauber und emsige Baumeister

Steinheim - Es ist wieder so weit, die Kaisersberghütte im Hardtwald ist zur Versorgungsstation umfunktioniert, auf dem angrenzenden Gelände sind Zelte und Pavillons aufgebaut und mit Biertischgarnituren bestückt. Auf dem nahen Rasen stehen mobile Fußballtore. Auch am Donnerstag, dem vierten Tag der fünftägigen Veranstaltung des DRK Ortsvereins Steinheim, tollen dort zwei Duzend Kinder mit Bällen, andere vergnügen sich auf dem Spielplatz daneben. Außerdem betätigen sich die jungen Leute mit Sägen, Farben und Wollknäueln in einer Zeltecke. Woanders schminken sich ein paar Mädchen mit essbarer Farbe. Sieht aus wie Blut, und die Laubsäger formen kleine Gespenster. Zuvor haben die Kids Fledermäuse ausgeschnitten oder Geisterpuppen gestaltet und überall aufgehängt. In diesem Jahr steht das Ferienspektakel ganz im Zeichen von Gespenstern.