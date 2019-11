Steinheim Grüne fürchten Blockade durch Scheibenäcker

Steinheim - Das von der Stadt Steinheim anvisierte Neubaugebiet Scheibenäcker in Kleinbottwar hängt seit Jahrzehnten in der Warteschleife. Nun rückt die Umsetzung immer mehr in Reichweite. Eine weitere Hürde nahm das Projekt am Dienstagabend. Da diskutierte der Gemeinderat über die Anregungen von Verbänden und Behörden zum städtebaulichen Entwurf – mit dem Ergebnis, dass einzelne Hinweise berücksichtigt werden und es im Detail Anpassungen geben soll, man im Kern aber am bisherigen Konzept festhalten will.